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18:23, 14 марта 2024Силовые структуры

Бывшего совладельца московского банка заочно арестовали

В Москве заочно арестовали экс-совладельца банка Александра Петрова

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал экс-совладельца и экс-председателя коммерческого банка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

По данным ведомства, Александр Петров будет находиться в СИЗО два месяца. Срок исчисляется с момента его экстрадиции или после задержания в России.

Отмечается, что мужчина обвиняется по части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой лиц, либо в особо крупном размере») УК РФ. Он объявлен в международный розыск.

Ранее стало известно, что Мещанский районный суд Москвы продлил арест бывшему совладельцу сетей «Азбука вкуса» и «Кофе Хаус» Кириллу Якубовскому еще на месяц. Он был задержан 20 апреля 2023 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

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      Екатерина Кашурникова
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