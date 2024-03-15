Экс-глава британской разведки заявил о текущей войне с Россией

Экс-глава MI6 Дирлав: Великобритания ведет серую войну с Россией

Экс-глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав заявил, что Великобритания ведет серую войну с Россией. Об этом он заявил в интервью газете Politico.

По его словам, в Великобританией заметен разрыв между словами и действиями. В качестве примера он отметил заявление министра обороны Гранта Шаппса о том, что королевство должно решить, сдаться ли ему перед морем неприятностей или сделать все возможное, чтобы предотвратить опасность, и реальными действиями.

«Если бы вы остановили кого-нибудь на улице здесь, в Великобритании, и спросили его, считает ли он, что мы находимся в состоянии войны, он бы посмотрел на вас, как на сумасшедшего. Но мы находимся в состоянии войны, мы ведем серую войну с Россией, и я пытаюсь напомнить людям об этом», — сказал экс-разведчик.

Ранее британский политик от партии «Наследие» Дэвид Куртен призвал своих сограждан перестать говорить о возможной войне с Москвой, так как он не считает Россию врагом для Великобритании. Он также подчеркнул, что конфликт на Украине может быть решен путем переговоров.