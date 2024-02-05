В Британии обеспокоились заявлениями о войне с Россией
Британский политик Куртен: Лондону нужно перестать говорить о войне с Россией
Британский политик от партии «Наследие» Дэвид Куртен призвал своих сограждан перестать говорить о возможной войне с Москвой, так как он не считает Россию врагом для Великобритании. О том, что в Британии обеспокоились подобными заявлениями, пишет GB News.
«Россия — не наш враг. Нам нужно принять это и перестать говорить о войне с Россией», — отметил Куртен во время выступления.
Политик также подчеркнул, что конфликт на Украине может быть решен путем переговоров.
Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес допустил возможность военного столкновения страны с Китаем и Россией.
4 февраля британский политик Джим Фергюсон в интервью рассказал о желании стран Запада спровоцировать войну с Москвой.