Экс-стюардесса раскрыла опасность снотворного во время полета на самолете

Путешественница рекомендовала не пить снотворное в полете ради безопасности

Экс-стюардесса и опытная путешественница рекомендовала пассажирам самолетов не пить снотворное ради собственной безопасности. Опасность таблеток для сна она раскрыла в материале для Business Insider Africa.

По словам автора публикации, некоторые препараты приводят к таким побочным эффектам, как ощущение сонливости на протяжении долгого времени. Однако во время полета на самолете бывают моменты, когда пассажир обязан бодрствовать. К примеру, при турбулентности или чрезвычайных ситуациях. Это может помочь избежать травм, отметила она.

Ранее другая стюардесса авиакомпании Cebu Pacific объяснила истинное назначение дырок в окнах самолетов — они нужны для обеспечения безопасности лайнера и пассажиров. По словам бортпроводницы Хенни Лим, отверстия помогают сбалансировать разницу давления снаружи и внутри самолета.