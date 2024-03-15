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20:44, 15 марта 2024Силовые структуры

Еще две женщины залили урны с бюллетенями красящим веществом и попали под статью

СК завел дела на жительниц Борисоглебска, заливших бюллетени красящим веществом

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следователи возбудили уголовные дела в отношении жительниц Борисоглебска, которые залили красящим веществом урны для бюллетеней на двух избирательных участках. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Воронежской области.

По данным ведомства, все произошло утром в пятницу, 15 марта. 58-летняя и 66-летняя женщины пришли на избирательные участки в Северном и Юго-Восточном микрорайонах Борисоглебска, а затем вылили красящее вещество в урны для бюллетеней. Их задержали.

В отношении злоумышленниц заведены уголовные дела по статье 141 («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий») УК РФ.

Ранее жительница Петербурга бросила коктейль Молотова к крыльцу школы № 358, в которой находится один из избирательных участков. По предварительным данным, женщина выполняла задание телефонного мошенника с Украины.

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      Олеся Мицкевич
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