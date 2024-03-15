Главком ВСУ рассказал о работе на авдеевском направлении

Главком ВСУ Сырский побывал на авдеевском направлении и обсудил оборону Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский побывал на авдеевском направлении, о чем военный написал в своем Telegram-канале.

«Совместно с командирами рассмотрели оптимальные варианты действий наших войск, маневр резервами, обеспечение боеприпасами и другими материальными средствами», — написал Сырский, добавив, что принял все необходимые меры для укрепления обороны.

Как рассказал главнокомандующий ВСУ, Россия использует интенсивный огонь артиллерии и активное применение FPV дронов и дронов со сбросами для наступления на авдеевском направлении. Так же Сырский отметил использование российской авиацией управляемых авиабомб КАБ с расстояния 40-50 километров.

Ранее Сырский назвал условие для победы одной из сторон в конфликте. По его мнению, роль ударных беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) является определяющей в боях.