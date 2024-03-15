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02:12, 15 марта 2024Интернет и СМИ

Гузеева улетела из России в Израиль в инвалидной коляске

Телеведущая Гузеева со сломанной ногой улетела в Израиль в инвалидной коляске

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева улетела из России в Израиль в инвалидной коляске. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Она уточнила, что прилетела в страну всего на несколько дней, несмотря на перелом ноги. Телеведущая пояснила, что у нее была мечта перед великим постом и Пасхой прилететь в Израиль. Она собирается посетить храм Гроба Господня. По стране она передвигается на инвалидной коляске.

Ранее Гузеева рассказала, что сломала ногу, и назвала себя «дурной бабой». Она призналась, что неделю отходила с травмированной ногой, поскольку боялась идти к врачу. По ее словам, она уже второй раз получает травму при падении с начала нового года.

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      Марина Совина
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