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10:42, 15 марта 2024Мир

ХАМАС предложило прекращение огня с обменом заложников

Reuters: ХАМАС предложило прекращение огня с обменом заложников на заключенных

Фото: Bassam Masoud / Reuters

Палестинское радикальное движение ХАМАС предложило прекращение огня с обменом захваченных заложников на заключенных в израильских тюрьмах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ ХАМАС.

Как сообщается, движение предоставило США и посредникам в мирных переговорах проект прекращения огня, включающий обмен израильских заложников на палестинских заключенных, 100 из которых отбывают пожизненное заключение. Предлагается обменять захваченных женщин, детей, стариков и тяжелобольных в обмен на освобождение от 700 до 1000 палестинцев. При этом в ХАМАС потребовали освобождения палестинцев и вывода израильских военных из Газы перед освобождением заложников.

В администрации премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что предложение основано на «нереалистичных требованиях». Как сообщает агентство, Египет и Катар продолжат работу по устранению противоречий между сторонами противостояния.

12 марта Al Arabiya сообщил о согласии ХАМАС на инициативу США о прекращении огня в Газе. Предложение включало в том числе и возвращение перемещенных лиц.

13 марта палестинское движение опровергло информацию о согласии на прекращение огня в Газе. Также была опровергнута информация об отправке делегации ХАМАС в Каир для проработки деталей соглашения.

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      Юрий Леонов
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