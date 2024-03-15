Reuters: ХАМАС предложило прекращение огня с обменом заложников на заключенных

Палестинское радикальное движение ХАМАС предложило прекращение огня с обменом захваченных заложников на заключенных в израильских тюрьмах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ ХАМАС.

Как сообщается, движение предоставило США и посредникам в мирных переговорах проект прекращения огня, включающий обмен израильских заложников на палестинских заключенных, 100 из которых отбывают пожизненное заключение. Предлагается обменять захваченных женщин, детей, стариков и тяжелобольных в обмен на освобождение от 700 до 1000 палестинцев. При этом в ХАМАС потребовали освобождения палестинцев и вывода израильских военных из Газы перед освобождением заложников.

В администрации премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что предложение основано на «нереалистичных требованиях». Как сообщает агентство, Египет и Катар продолжат работу по устранению противоречий между сторонами противостояния.

12 марта Al Arabiya сообщил о согласии ХАМАС на инициативу США о прекращении огня в Газе. Предложение включало в том числе и возвращение перемещенных лиц.

13 марта палестинское движение опровергло информацию о согласии на прекращение огня в Газе. Также была опровергнута информация об отправке делегации ХАМАС в Каир для проработки деталей соглашения.