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09:28, 15 марта 2024Россия

На Камчатке продолжилось голосование на выборах президента

Семьи Камчатки начали голосовать на выборах президента России

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Камчатском крае начались выборы президента Российской Федерации — в регионе открылись избирательные участки. Граждане активно принимают участие в голосовании на избирательных участках, а многие приходят семьями.

«Мы очень рады, ведь это второй раз, когда мы участвуем в выборах на Камчатке. Своим детям всегда объясняем, что очень важно принимать участие в этом событии. Ведь страна — это большая семья. Именно здесь и сейчас мы делаем выбор того, какое будущее ждет наших детей, и они это прекрасно понимают, поэтому и будут заботиться о своем выборе. Если этот выбор не сделаем мы, его сделают за нас», — сказал многодетный отец Леонид Головинский.

Жительница краевой столицы, многодетная мама Жанна Головинская также отметила, что в первую очередь ее семья голосует за свое будущее и будущее своих детей.

«У нас девять детей и чтобы они всегда были дружными я рассказываю им о том, что все детки, как кулачок, а когда пальчики отдельно, то всем больно. Когда мы вместе, мы очень сильные. Точно также и наша страна, мы должны сплотиться и все вместе сходить на выборы и отдать свой голос», — сказала многодетная мать Жанна Головинская.

Все избирательные участки подготовлены в соответствии с установленными требованиями. В помещениях стоят кабинки для тайного голосования, урны и КОИБы. Члены комиссий принимают граждан, желающих проголосовать.

В досрочном голосовании на морских судах и в отдаленных населенных пунктах участие в голосовании на выборах Президента России приняли около 7000 избирателей. На избирательных участках установлены средства видеонаблюдения для обеспечения прозрачности и честности проведения выборов. Камеры направлены в том числе на места, где идет работа со списками избирателей, места выдачи бюллетеней, стационарные и переносные ящики для голосования, КОИБы.

Выборы Президента России будут проходить в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года.

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      Арина Орлова
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