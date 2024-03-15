Стала известна доля оставляющих негативные комментарии в интернете россиян

Anketolog.ru: 9 из 10 опрошенных россиян оставляют комментарии в Сети

Всего 8 процентов россиян признались в том, что оставляют негативные комментарии в интернете. Опрос совместно провели PR-агентство Mediacom.Expert и сервис маркетинговых исследований Anketolog.ru. Они также выяснили, как часто люди пишут комментарии и какие темы охотнее всего обсуждают. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

По данным аналитиков, читают комментарии больше половины (61 процент) россиян. При этом абсолютному большинству опрошенных (95 процентам) они помогают в поиске информации, однако ориентируются на нее в дальнейшем не так много респондентов — 36 процентов. Чаще всего комментарии изучают в социальных сетях (85 процентов), на маркетплейсах (74), сайтах отзывов (71), форумах (51), сайтах компаний (41) и видеохостингах (27).

Пишут комментарии хотя бы иногда 90 процентов опрошенных. Несколько раз в месяц — 37, несколько раз в неделю — 28, раз в полгода и реже — 20, ежедневно — 5. В соцсетях оставляют комментарии 75 процентов опрошенных, на маркетплейсах — 63, сайтах-отзовиках — 44, на форумах — 29, на сайтах компаний — 23 и 17 на видеохостингах.

В том, что пишут негативные комментарии признались только 8 процентов опрошенных. Нейтральные мнения выражают 38 процентов, положительные — 54 процента.

Темами, которые россияне комментируют чаще всего, стали: новости — 44 процента, здоровье и медицина — 38, семья и дети — 36, общественные проблемы — 33, культура и музыка — 25, политика — 23. Деньги, психология и саморазвитие, история набрали по 20 процентов, а образование и наука — 17.

Ранее мужчина опубликовал рентгеновский снимок своей челюсти. Пользователи отметили на нем необычную деталь, озадачившую и рассмешившую их. Они предположили, что во рту автора публикации поселился Владимир Ленин.

