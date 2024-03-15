Куба выразила интерес к открытию отделений российских банков в стране

Минторг Кубы: страна заинтересована в открытии отделений российских банков

Куба выразила интерес к открытию на своей территории отделений российских банков. Об этом заявил министр внешней торговли и иностранных инвестиций республики Рикардо Кабрисас, передает ТАСС.

«Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении связей между банковскими учреждениями наших стран», — отметил Кабрисас.

Чиновник сообщил об этом на 21-м заседании межправительственной российско-кубинской комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Ранее сообщалось, что власти Кубы захотели принять свыше 200 тысяч российских туристов в 2024 году. Министра туризма популярной курортной страны Хуан Карлос Гарсиа Гранда отметил, что это не очень много в абсолютных показателях, однако это будет очень мотивирующий результат.