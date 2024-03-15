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16:35, 15 марта 2024Бывший СССР

Лукашенко высказался о роли растопыренных пальцев в управлении Белоруссией

Лукашенко: власть в Белоруссии никто не будет держать, растопырив пальцы

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

В Белоруссии сильная власть, никто не будет держать ее, «растопырив пальцы». Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Лукашенко, рассуждая о демократии и критике белорусских властей со стороны Запада, привел в пример США. «Какая была демократия… Последние выборы показали, какая "демократия". Пистолет из-за пояса — и стреляет не глядя», — заявил он, напомнив о событиях во время штурма Капитолия в 2021 году.

«Поэтому я прямо сказал, чтобы западники и другие понимали, что в Беларуси есть сильная власть. Мы часто об этом говорим. Но растопыренными пальцами никто ее держать не будет», — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский президент разрешил называть себя диктатором. По его мнению, критика не так важна как то, что ему удалось сохранить суверенитет государства и благосостояние белорусов.

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      Алевтина Запольская
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