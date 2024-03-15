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11:45, 15 марта 2024Ценности

Любовь знаменитостей к мокрым нарядам объяснили

Фото: Aliah Anderson / Getty Images

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс объяснила любовь знаменитостей к мокрым нарядам. Соответствующая публикация появилась на сайте издания The Sun.

По словам специалиста, в последнее время данные образы чаще всего используются звездными женщинами для демонстрации «внутренней богини». В подобных платьях выходили в свет супермодель Белла Хадид, телезвезда Ким Кардашьян, актриса Зендея и певица Шакира. «Это очень эксклюзивный и, предположительно, дорогой образ, который выражает богатство и статус», — пояснила она.

Джеймс рассказала, что мокрые наряды появились во времена английской писательницы Джейн Остин. Тогда женщины ходили на балы в мокрых платьях из муслина. Они хотели, чтобы ткань облегала изгибы их талии, привлекая тем самым мужчин. «Это было эффектно и соответствовало правилам этикета того времени», — отметила собеседница издания.

В феврале Джуди Джеймс раскрыла тайный смысл желания знаменитостей приседать на корточки для фото. Специалист обратила внимание, что к данной позе, которую придумала киноактриса Мэрилин Монро, чаще всего прибегает телезвезда Ким Кардашьян. По словам Джеймс, эта поза означает, что человек утратил сдержанность и в то же время стал более зависим от внимания окружающих.

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      Мария Винар
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