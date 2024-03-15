В России ответили на слова Макрона о возвращении Крыма в состав Украины

Депутат Журова осудила слова Макрона о возвращении Крыма в состав Украины

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ответила на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что возвращение Крыма в состав Украины необходимо для достижения прочного мира в регионе. В беседе с «Лентой.ру» депутат осудила слова французского лидера.

«А людей, которые там проживают, он спросить не хочет? Люди, которые там живут, уже определились — еще в 2014 году. Они уже 10 лет живут в России. (...) Неужели они думают, что люди их ждут в Крыму? По-моему, в 1812 году у французов уже был того, чтобы приходить на территорию, где их не ждут. Я бы посоветовала Макрону почитать историю», — сказала Журова.

Ранее Макрон заявил, что Крым должен быть снова признан частью Украины для достижения прочного мира. «Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине победить Россию, потому что я скажу очень просто: не может быть прочного мира, если не будет суверенитета, если не будет возвращения к международно признанным границам Украины, включая Крым», — подчеркнул он.

До этого Макрон утверждал, что Франция готова ответить на возможную эскалацию со стороны России. Он сказал, что Париж способен принять решения, которые гарантируют, что Москва никогда не победит.