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18:18, 15 марта 2024Спорт

МОК сделал заявление о критериях допуска россиян до Олимпиады-2024

В МОК заявили, что критерии допуска россиян до Олимпиады-2024 изменены не будут

Фото: hay_Tee / Shutterstock / Fotodom

Международный олимпийский комитет (МОК) сделал заявление о критериях допуска российских спортсменов до Игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

В МОК заявили, что критерии допуска атлетов в нейтральном статусе, опубликованные 8 декабря 2023 года, изменены не будут. Отмечается, что исполком МОК примет решение о реализации этих принципов на заседании в швейцарской Лозанне, которое пройдет с 19 по 20 марта.

Ранее 15 марта представители национальных олимпийских комитетов стран Балтии (Эстонии, Литвы и Латвии) выступили против участия российских и белорусских спортсменов в церемонии открытия летних Игр 2024 года в Париже. Страны направили совместное письмо в МОК.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

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      Анастасия Борисова
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