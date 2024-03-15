МОК сделал заявление о критериях допуска россиян до Олимпиады-2024

В МОК заявили, что критерии допуска россиян до Олимпиады-2024 изменены не будут

Международный олимпийский комитет (МОК) сделал заявление о критериях допуска российских спортсменов до Игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

В МОК заявили, что критерии допуска атлетов в нейтральном статусе, опубликованные 8 декабря 2023 года, изменены не будут. Отмечается, что исполком МОК примет решение о реализации этих принципов на заседании в швейцарской Лозанне, которое пройдет с 19 по 20 марта.

Ранее 15 марта представители национальных олимпийских комитетов стран Балтии (Эстонии, Литвы и Латвии) выступили против участия российских и белорусских спортсменов в церемонии открытия летних Игр 2024 года в Париже. Страны направили совместное письмо в МОК.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.