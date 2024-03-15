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15:37, 15 марта 2024Среда обитания

Москвичам объяснили феномен нетающего снега

Синоптик Ильин: снег в столице не тает из-за отсутствия осадков

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Снег в Москве будет лежать еще долго, поскольку из-за светоотражающих свойств он не тает на солнце, объяснил в разговоре с «Вечерней Москвой» климатолог и метеоролог прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Процесс таяния начнется только тогда, когда пройдут осадки. Так, на западе и северо-западе Центрального федерального округа уже идут дожди, которые «напрочь смывают весь снежный покров», сообщил синоптик. По его словам, жителям столицы во второй половине марта не стоит ждать обильных осадков. Весь оставшийся месяц будет достаточно сухим, за исключением начала следующей недели, когда вероятны небольшие дожди.

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Погода также будет достаточно теплой, температура окажется на 1-3 градуса выше нормы. Практически до конца месяца в дневные часы ожидается плюс 1-6 градусов Цельсия. В начале третьей декады марта потеплеет до плюс 5-10 градусов. Отмечается, что большую часть времени в ночные часы заморозков не предвидится, а температура будет опускаться до минус 2-3 градусов. В отдельные дни по ночам будет холодать до минус 5 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что столица сможет полностью освободиться от снега только в конце первой декады апреля. По его словам, в этом году сход снега произойдет позже обычного из-за снежной зимы и больших сугробов.

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      Мария Черкасова
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