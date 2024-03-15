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02:28, 15 марта 2024Забота о себе

Мужчинам назвали действенные способы усилить сексуальную энергию

Фото: Unsplash

Сексолог, практикующий психолог Елена Тучкова подсказала мужчинам несколько действенных способов для поддержания сексуальной энергии на высоком уровне. Ее советы приводит «Газета.Ru».

Тучкова подчеркнула, что мужская сексуальность сильно зависит от состояния физического здоровья, однако немалую роль играют и психологические факторы. Так, по ее словам, хронический стресс может привести к проблемам с эрекцией, беспокойство и тревожные мысли отвлекают от возбуждения и приводят к трудностям с достижением оргазмов. Помимо прочего, интерес к сексу может угаснуть из-за депрессии, подавленного состояния и частых семейных конфликтов, предупредила сексолог.

Чтобы усилить сексуальное влечение и получать больше удовольствия от интимной близости Тучкова посоветовала чаще концентрироваться на получении положительных эмоций. Также, по ее мнению, полезно регулярно заниматься спортом. «Физическая активность способствует повышению уровня эндорфинов, гормонов счастья, которые усиливают сексуальное желание», — объяснила эксперт.

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Сексолог добавила, что для повышения либидо важно поддерживать эмоциональную близость с сексуальной партнершей. Она рекомендовала откровенно обсуждать эротические фантазии, а также чаще экспериментировать в постели, чтобы создать в паре атмосферу доверия и комфорта.

Ранее психотерапевт Аврум Вайс объяснил причины страха мужчин перед сексом и перед партнершами. По его словам, страх перед женщинами и сексуальной близостью возникает у мужчин из-за низкой самооценки, депрессии, тревоги.

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      Алиса Дмитриева
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