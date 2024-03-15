The Kiev Independent: раненые солдаты ВСУ сравнивают тыл с адом

Раненые солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), вернувшиеся с фронта для лечения, сравнивают пребывание в тылу с настоящим адом. Лечение украинских бойцов с адом сравнило украинское издание The Kiev Independent.

Так, боец ВСУ Юрий Случинский рассказал, что попал на лечение после того, как его достали из-под завалов разрушенного здания. Мужчина получил серьезные травмы и ему было положено пособие по инвалидности, однако, как отмечают журналисты, из-за украинской военно-медицинской бюрократии ему приходится на каждом шагу бороться за адекватное лечение и боевое жалованье.

«Иногда люди говорят, что война — это ад. Ад — это когда ты возвращаешься с войны, чтобы столкнуться с безразличием. Это очень демотивирует», — отметил украинский военный.

Другой солдат ВСУ по имени Виктор Шепелия рассказал, что прошел через все круги ада после ранения. Из-за полученных травм у него развилась эпилепсия, а когда он явился на лечение, его отправили палату для душевнобольных. Ему, как и другим пациентам, запретили покидать палату по вечерам и в выходные дни. По утверждениям журналистов, когда его выписали, он чувствовал себя еще хуже, чем до госпитализации.

Как отметил корреспондент датского телеканала TV 2 на Украине Клаус Борг Рейнхольдт, начало боевых действий застигло врасплох украинские армию и систему здравоохранения. Он рассказал, что государственные больницы не могут справиться с оказанием помощи военным и испытывают нехватку врачей-специалистов.

Ранее военный эксперт Алексей Живов заявил, что из-за усиления мобилизации на Украине растет число сдающихся в плен бойцов Вооруженных сил Украины. По его словам, многие украинцы не хотели воевать, и если им предоставляется возможность сдаваться в плен на нормальных, гуманных условиях, то они это делают.