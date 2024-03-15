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01:47, 15 марта 2024Интернет и СМИ

На Украине вспомнили о прошлом появлении французских войск в Одессе

«Страна»: французские войска уже были в Одессе за 105 лет до заявления Макрона

Фото: Wikipedia

Французские войска уже появлялись в Одессе. Об этом пишет «Страна».

Украинское издание напомнило, что в 1918 году, за 105 лет до заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности отправить военные силы в Одессу, французский десант уже захватывал портовый город. В результате интервенции французы не допустили взятия Одессы войсками Украинской народной республики и передали власть над городом белогвардейцам.

В 1919 году войска Франции были основательно разложены большевистской агитацией, подняли мятеж, и Париж отозвал свои силы из Одессы. Тогда французское командование назвало этот шаг «разгрузкой», предпринятой для унижения дефицита продовольствия.

Ранее французское издание Le Monde сообщило, что Макрон в конце февраля в узком кругу присутствующих высказался после бокала виски о возможной отправке военных страны на Украину. По данным газеты, Макрон в Елисейском дворце заметил, что ему «придется послать некоторых ребят в Одессу». Кого именно имел в виду президент и с какой целью хотел бы это сделать, не уточнялось.

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      Марина Совина
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