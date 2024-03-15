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16:57, 15 марта 202469-я параллель

На Ямале кот Кузя стал наблюдателем на выборах

На Ямале в поселке Тазовский кот Кузя стал наблюдателем на выборах президента
СюжетВыборы президента России 2024ЦиклВ России выбирают президента

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В поселке Тазовский на Ямале кот Кузя стал наблюдателем в избирательной комиссии. Об этом сообщил хозяин животного и член участковой избирательной комиссии Аким Лапсуй, чьи слова приводит РИА Новости.

«Кузю я нашел шесть лет назад, в прошлые президентские выборы. Я тогда не был членом избирательной комиссии, после выборов вышел и увидел бездомного котенка возле участка. С тех пор он со мной. Сегодня он как наблюдатель, у него по сути вторые президентские выборы», — объяснил россиянин.

Он отметил, что кот как неофициальный член участковой избирательной комиссии 1104 поднимает голосующим настроение и следит за порядком. Хозяин Кузи добавил, что за сегодня кота много кто погладил.

Ранее в селе Нутэпэльмен на Чукотке зафиксировали стопроцентную явку на выборы президента. «У нас отличная новость из УИК 36! В селе Нутэпэльмен за четыре часа проголосовало 100 процентов избирателей», — говорится в сообщении регионального избиркома.

15 марта началось первое в истории России трехдневное голосование на выборах президента, которое завершится 17 марта. За пост главы государства борются действующий глава государства Владимир Путин, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, зампред Госдумы и член партии «Новые люди» Владислав Даванков, а также кандидат от КПРФ Николай Харитонов.

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