На Ямале кот Кузя стал наблюдателем на выборах
В поселке Тазовский на Ямале кот Кузя стал наблюдателем в избирательной комиссии. Об этом сообщил хозяин животного и член участковой избирательной комиссии Аким Лапсуй, чьи слова приводит РИА Новости.
«Кузю я нашел шесть лет назад, в прошлые президентские выборы. Я тогда не был членом избирательной комиссии, после выборов вышел и увидел бездомного котенка возле участка. С тех пор он со мной. Сегодня он как наблюдатель, у него по сути вторые президентские выборы», — объяснил россиянин.
Он отметил, что кот как неофициальный член участковой избирательной комиссии 1104 поднимает голосующим настроение и следит за порядком. Хозяин Кузи добавил, что за сегодня кота много кто погладил.
Ранее в селе Нутэпэльмен на Чукотке зафиксировали стопроцентную явку на выборы президента. «У нас отличная новость из УИК 36! В селе Нутэпэльмен за четыре часа проголосовало 100 процентов избирателей», — говорится в сообщении регионального избиркома.
15 марта началось первое в истории России трехдневное голосование на выборах президента, которое завершится 17 марта. За пост главы государства борются действующий глава государства Владимир Путин, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, зампред Госдумы и член партии «Новые люди» Владислав Даванков, а также кандидат от КПРФ Николай Харитонов.