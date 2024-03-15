НАТО обвинили в обстреле ВСУ Запорожской области во время выборов президента

Наблюдатель на выборах: ВСУ обстреливают Запорожскую область по приказу НАТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Запорожскую область во время выборов президента России по приказу НАТО. В этом Североатлантический альянс обвинил международный наблюдатель на выборах и президент Национальной комиссии социальных организаций Уругвая Хулио Фаравели, сообщает ТАСС.

«Эти теракты определенно осуществляются для того, чтобы выполнить приказы НАТО и помешать свободному волеизъявлению российского народа», — сказал он.

Фаравели выразил уверенность, что украинские венные не добьются этих целей, учитывая высокий уровень организации и прозрачность выборов.

Ранее помощник генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша Халед Хиари заявил, что проведение предстоящих выборов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях вызывают «глубокое беспокойство».