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13:48, 15 марта 2024Мир

НАТО обвинили в обстреле ВСУ Запорожской области во время выборов президента

Наблюдатель на выборах: ВСУ обстреливают Запорожскую область по приказу НАТО

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Запорожскую область во время выборов президента России по приказу НАТО. В этом Североатлантический альянс обвинил международный наблюдатель на выборах и президент Национальной комиссии социальных организаций Уругвая Хулио Фаравели, сообщает ТАСС.

«Эти теракты определенно осуществляются для того, чтобы выполнить приказы НАТО и помешать свободному волеизъявлению российского народа», — сказал он.

Фаравели выразил уверенность, что украинские венные не добьются этих целей, учитывая высокий уровень организации и прозрачность выборов.

Ранее помощник генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша Халед Хиари заявил, что проведение предстоящих выборов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях вызывают «глубокое беспокойство».

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      Семен Александров
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