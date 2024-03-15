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11:16, 15 марта 2024Экономика

Названы самые подорожавшие автозапчасти в России

Автоэксперт Овчинникова: запчасти на европейские марки подорожали на 15-20 %

Фото: Мария Потокина / Коммерсантъ

За последний год цены на основные автозапчасти в России в среднем не изменились. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Татьяна Овчинникова.

Речь идет о так называемых расходниках — техжидкостях и самых ходовых комплектующих для ТО и мелкого ремонта. Автоэксперт отметила, что динамика стоимости таких товаров отличалась в зависимости от марок авто. Так, запчасти для корейских и японских брендов подешевели на 5-10 процентов на фоне профицита по многих позициям на отечественном рынке, рассказала она.

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Самыми подорожавшими стали расходники для европейских автобрендов — цены на них в феврале повысились на 15-20 процентов в годовом выражении. Среди основных причин Овчинникова назвала привязку цен на импортные товары к курсу валют, а также возросшие транспортные затраты.

Эксперт также отметила, что владельцы редких автомобилей сталкиваются со сложностями с покупкой запчастей, ввозимых по параллельному импорту. По ее словам, для таких машин запас запчастей не формируется вовсе, поэтому при их обслуживании автомобилисты могут испытывать определенные проблемы. Трудности могут быть и с деталями для китайских брендов, которые пришли на отечественный рынок в 2021-2022 годах, добавила Овчинникова.

Ранее стало известно, что по итогам февраля 2024 года запасы китайских легковых автомобилей в России сократились до 100 тысяч единиц. Этого объема машин топ-16 брендов из КНР хватит на два-три месяца реализации, отмечали эксперты. Находящиеся на складах машины заказывались еще осенью, до снижения спроса из-за выросшей ключевой ставки и стоимости финансирования.

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