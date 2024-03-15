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18:21, 15 марта 2024Забота о себе

Названы способы отличить депрессию от обычного эмоционального спада

Фото: Toa Heftiba / Unsplash

Возможность отличить депрессию от обычного эмоционального спада играет важную роль в терапии пациента и увеличивает шансы на выздоровление, рассказала психотерапевт Ирина Крашкина. Она назвала способы сделать это «Известиям».

По словам Крашкиной, депрессия — это затяжное психоэмоциональное состояние, приводящее к тяжелым последствиям, вплоть до самоповреждения. Эмоциональный спад же носит кратковременный характер и спровоцирован чаще всего переутомлением, жизненными неудачами и переживаниями.

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Врач указала, что тактика избавления человека от психологических проблем зависит от точности постановки диагноза. «Для различия между депрессией и эмоциональным спадом важно обратить внимание на длительность и интенсивность симптомов. Если негативные эмоции и изменения в поведении сохраняются более двух недель и существенно снижают качество жизни человека, это может указывать на депрессию и требует вмешательства специалиста», — объяснила Крашкина.

Ранее врач-психотерапевт Ирина Крашкина рассказала, как расслабиться и снять стресс после тяжелой недели. Она посоветовала заранее планировать досуг и продумывать его таким образом, чтобы он приносил заметные результаты.

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      Алиса Дмитриева
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