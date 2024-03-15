Некоторым россиянам пообещали ливни

Жителям Центральной России предсказали ливни в воскресенье

На западе Центральной России в воскресенье, 17 марта, могут пройти локальные ливни. Таким прогнозом поделился центр погоды «Фобос».

Днем в регионе при этом окажется от плюс 5 до плюс 10 градусов Цельсия. В Москве в выходные 16 и 17 марта будет преимущественно солнечно, осадки маловероятны. В дневное время ожидается плюс 6-9 градусов.

Жителям Санкт-Петербурга стоит ждать осадков, при этом в воскресенье они пройдут с мокрым снегом. Также прогнозируется гололедица. Днем с субботу столбики термометров окажутся на отметках в плюс 7-10 градусов, в воскресенье температура будет на 4-5 градусов холоднее.

Небольшие дожди также пройдут на юге России, при этом вместе с тучами в регион будет поступать довольно теплый воздух. Днем в низовьях Волги и Дона ожидается до плюс 5-10 градусов, в Крыму и Краснодарском крае от плюс 10 до плюс 15 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал, что столица полностью освободится от снега в конце первой декады апреля. Из-за снежной зимы и больших сугробов сход снега в 2024 году в Москве ожидается позже обычного, указал метеоролог.