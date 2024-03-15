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14:09, 15 марта 2024Россия

Один человек погиб и двое пострадали при обстреле Белгорода

Губернатор Гладков сообщил о погибшем и двух пострадавших при обстреле Белгорода

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

При обстреле Белгорода со стороны Украины погиб мирный житель, еще двое пострадали. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, один мирный житель погиб. В момент обстрела мужчина находился на рабочем месте в магазине. В результате прилета у мужчины были множественные осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости», — пояснил политик.

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Прибывшие медики скорой помощи не смогли спасти мужчину. Помимо того, в городе еще двое пострадали. Первый мужчина ехал по трассе на манипуляторе. При обстреле он получил открытую черепно-мозговую травму. Второй житель находился на промышленном предприятии. У него зафиксировали осколочные ранения правого глаза. Обоих доставили в больницу.

15 марта при обстреле Белгородской области в городе Грайворон также погиб участник территориальной самообороны. Утром мужчина заступил на дежурство из-за оперативной обстановки. В момент атаки со стороны Вооруженных сил Украины он находился на улице.

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      Никита Абрамов
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