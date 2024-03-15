При обстреле города в Белгородской области погиб человек

Белгородский губернатор Гладков сообщил о погибшем при обстреле Грайворона

При обстреле города Грайворон Белгородской области погиб человек. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Есть погибший. Это участник нашей территориальной самообороны. Он был одним из активных ее участников — неоднократно помогал вывозить мирных жителей и обеспечивать безопасность в родном округе», — написал он.

Утром мужчина заступил на дежурство из-за оперативной обстановки. В момент атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) он находился на улице. Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью, добавил глава области.

Накануне в Белгороде при обстреле со стороны Украины погибла мирная жительница. Помимо того, трое людей — две женщины и мужчина — пострадали, скорая помощь доставила их в больницу №2 Белгорода.