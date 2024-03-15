Отдыхающая на Бали россиянка рассказала про треш-чаты для «склеивания» девушек

Отдыхающая на Бали российская туристка рассказала про местные треш-чаты для «склеивания» девушек. Об этом она сообщила в беседе с «Лентой.ру».

По словам россиянки, существуют специальные чаты, в которых русскоязычные мужчины обсуждают, как познакомиться с девушками на популярном курортном острове и «зацепить» их.

«На первый взгляд ничего такого, но, как оказалось, в этих чатах учат каких-то недомужчинок пикаперским штучкам из 2000-х — как качать девушек на эмоциональных качелях и как затащить их в постель», — добавила она.

Больше всего путешественницу поразил тот факт, что это открытый чат, куда может добавиться любой желающий и скинуть туда видео и фотографии с девушками.

«Есть аналогичные чаты, только закрытые, — подчеркнула она. — Туда уже обязательно нужно присылать доказательство того, что девушка была завоевана, то есть видео или фото с ее телом. Короче, это какой-то треш. Это отбило все желание общаться или знакомиться русскими парнями на Бали».

Ранее в марте россиянка побывала на Бали и описала его фразой «тут все очень открытые и бесконечно хотят секса». Девушка была поражена тем, как молодые люди без лишнего стеснения просят обменяться контактами и сразу же предлагают встретиться.

