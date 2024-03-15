На Западе сделали открытие о состоянии экономики России перед выборами

Bloomberg: экономика РФ показывает уверенный рост перед выборами президента

Экономика России показывает уверенный рост перед выборами президента страны. Такое открытие о состоянии российской экономики сделал Bloomberg.

Отмечается, что президент РФ Владимир Путин «может похвастаться тем, что беспрецедентные международные санкции не смогли подкосить российскую экономику». Несмотря на рестрикции, российская экономика выросла. В частности, розничный товарооборот, реальные зарплаты и промышленное производство оказались лучше, чем предсказывали рыночные прогнозы. Об этом свидетельствуют данные за январь, уточняет издание.

Как считает автор статьи, россияне довольны экономическим положением в стране в преддверии президентских выборов. «В преддверии президентских выборов в России 15-17 марта общественное недовольство экономикой в основном отсутствует», — говорится в материале.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил о росте российской экономики, несмотря на западные санкции. Он подчеркнул, что ответом на санкции Запада станет ответственная макроэкономическая политика. Это позволит минимизировать влияние ограничений на страну.