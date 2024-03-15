Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
04:35, 15 марта 2024Экономика

На Западе сделали открытие о состоянии экономики России перед выборами

Bloomberg: экономика РФ показывает уверенный рост перед выборами президента

Фото: Maxim Shemetov / Russia

Экономика России показывает уверенный рост перед выборами президента страны. Такое открытие о состоянии российской экономики сделал Bloomberg.

Отмечается, что президент РФ Владимир Путин «может похвастаться тем, что беспрецедентные международные санкции не смогли подкосить российскую экономику». Несмотря на рестрикции, российская экономика выросла. В частности, розничный товарооборот, реальные зарплаты и промышленное производство оказались лучше, чем предсказывали рыночные прогнозы. Об этом свидетельствуют данные за январь, уточняет издание.

Как считает автор статьи, россияне довольны экономическим положением в стране в преддверии президентских выборов. «В преддверии президентских выборов в России 15-17 марта общественное недовольство экономикой в основном отсутствует», — говорится в материале.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил о росте российской экономики, несмотря на западные санкции. Он подчеркнул, что ответом на санкции Запада станет ответственная макроэкономическая политика. Это позволит минимизировать влияние ограничений на страну.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В России объяснили требование Румынии вернуть золотой запас

      НАСА перенесло запуск лунной миссии Artemis 5

      В Российской армии может появиться новая военно-учетная специальность

      Помощники Байдена не позволили ему поговорить с журналистами

      На Западе сделали открытие о состоянии экономики России перед выборами

      SpaceX сообщила о потере корабля Starship в ходе испытательного полета

      49-летняя Виктория Бекхэм показала фото в прозрачном платье и с костылем

      Россиянам назвали способы защиты сбережений от инфляции

      В США сообщили о переброске Россией ядерного оружия ближе к территории НАТО

      На Украине сообщили о взрывах в Киеве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше