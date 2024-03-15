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14:22, 15 марта 2024Мир

Полковник указал на пессимизм Запада в отношении Украины

Полковник Кошкин: на Западе видят признаки завершения украинского конфликта

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обобщает настроение западных стран, которое сводится к определенному пессимизму в отношении Украины и исхода конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.

«Все видят некоторую снижающуюся траекторию, ведущую к завершению конфликта. Западные пессимисты говорят о том, что Россия выиграет, а Украина проиграет. Более того, уже начали проводить учения в Европе под легендой того, что Россия победила и переходит к боевым действиям в другом регионе. По этим сигналам мы видим совокупность упаднических настроений и прогноз на проигрыш Украины в ближайшее время», — сказал военный.

Также, по мнению Кошкина, на Западе ожидают наступления со стороны Российской армии, что потенциально может привести к упадку Украины и поражению поддержавших ее стран.

«Конечно, в информационном пространстве этого не допустят, но по сути всем это будет известно. Все увидят провальность позиции Запада», — заключил полковник.

Ранее Боррель заявил, что исход конфликта на Украине будет решен до осени текущего года. Глава европейской дипломатии отметил, что многие аналитики прогнозируют крупное летнее наступление российских войск, поэтому у Украины нет времени ждать итогов президентских выборов в США.

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