Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:36, 15 марта 2024Мир

Помощники Байдена не позволили ему поговорить с журналистами

Помощники Байдена оттеснили от него журналистов, не позволив ответить на вопросы

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Помощники президента США Джо Байдена не позволили ему поговорить с журналистами. На инцидент обратил внимание телеканал Fox News.

Глава государства прибыл в штат Мичиган, чтобы выступить на мероприятии по сбору средств для своей избирательной кампании. В ходе общения со сторонниками Байден, стоя спиной к журналистам, предложил ответить на несколько вопросов. Однако сразу после этого его помощники направились в сторону представителей СМИ, размахивая руками и оттесняя их от президента. Они также попросили прессу вернуться к машинам.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В России объяснили требование Румынии вернуть золотой запас

      НАСА перенесло запуск лунной миссии Artemis 5

      В Российской армии может появиться новая военно-учетная специальность

      Помощники Байдена не позволили ему поговорить с журналистами

      На Западе сделали открытие о состоянии экономики России перед выборами

      SpaceX сообщила о потере корабля Starship в ходе испытательного полета

      49-летняя Виктория Бекхэм показала фото в прозрачном платье и с костылем

      Россиянам назвали способы защиты сбережений от инфляции

      В США сообщили о переброске Россией ядерного оружия ближе к территории НАТО

      На Украине сообщили о взрывах в Киеве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше