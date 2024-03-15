Помощники Байдена не позволили ему поговорить с журналистами

Помощники Байдена оттеснили от него журналистов, не позволив ответить на вопросы

Помощники президента США Джо Байдена не позволили ему поговорить с журналистами. На инцидент обратил внимание телеканал Fox News.

Глава государства прибыл в штат Мичиган, чтобы выступить на мероприятии по сбору средств для своей избирательной кампании. В ходе общения со сторонниками Байден, стоя спиной к журналистам, предложил ответить на несколько вопросов. Однако сразу после этого его помощники направились в сторону представителей СМИ, размахивая руками и оттесняя их от президента. Они также попросили прессу вернуться к машинам.