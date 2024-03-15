Популярные горнолыжные курорты Сочи закрыли трассы из-за лавиноопасности

Курорты «Красная Поляна» и «Роза хутор» закрыли трассы из-за лавиноопасности

Популярные горнолыжные курорты Сочи закрыли часть трасс из-за высокой лавинной опасности. Об этом сообщается в Telegram-каналах курортов.

Так, представители «Розы Хутор» заявили, что в пятницу, 15 марта, не будут доступны для катания трассы «Альпика», «Лабиринт», и «Примавера». Также закрыты трассы «Обер Хутор» (выше 1,6 тысячи метров), «Горизонт» (выше 1,6 тысячи метров), «Вираж» (выше 1,8 тысячи метров) и «Каскад» (выше 1,6 тысячи метров).

На «Красной Поляне», в свою очередь, предупредили о закрытии четырех трасс. «Трассы "Панорама", "Струна" и "Снежная" будут закрыты с 12:00 мск, согласно лавинному бюллетеню, — заявили в пресс-службе курорта. — Трасса "Реликтовый лес" закроется в 14:00 мск».

Ранее в марте лыжник спустился по склону горы в Хакасии, спровоцировал сход лавины и попал на видео. Инцидент произошел на популярном горнолыжном курорте Приисковый. На кадрах видно, как мужчина спускается по заснеженному склону и в какой-то момент у него под ногами отрывается огромный пласт снега.