В России назвали последствия блокировки параллельного импорта бытовой техники

Депутат Делягин: блокировка импорта бытовой техники не отразится на рынке РФ

Блокировка производителями бытовой техники параллельного импорта в Россию почти никак не отразится на российском рынке, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«У производителей бытовой техники есть дикое количество китайских заменителей, которые по качеству такие же, а по критерию цена-качество, может быть, и получше», — отметил Делягин.

По словам парламентария, если бы импорт блокировали производители высокоточных станков или производители запчастей для нефтеперерабатывающей промышленности, то это была бы проблема.

А в данной ситуации это следствие очередного пакета европейских санкций, которые будут означать, что указанные производители на российском рынке будут стоить на 10 процентов дороже китайских аналогов Михаил Делягин заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

«Они будут подписывать со своими дилерами мораторий на поставку в Россию, и дилер ничего поставлять в Россию не будет. Дилер будет поставлять все в Киргизию, Турцию, Азербайджан, Белоруссию, Казахстан, Чили. И уже перекупщик в третьих странах или даже в той же самой стране, в которой находится дилер, будет поставлять в Россию», — заключил он.

Ранее издание «Коммерсантъ» («Ъ») сообщило, что производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали активно блокировать поставки своей продукции в Россию через параллельный импорт. Стало известно, что компании подписывают с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт электроники в Россию. Главный исполнительный директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Ли указал, что в сети ретейлера товары Electrolux уже «представлены в ограниченном объеме».

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