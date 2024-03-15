Женщина не заметила собственную беременность и внезапно родила двойню

Dublin Live: в Ирландии женщина, не заметившая своей беременности, родила двойню

Жительница Ирландии, не знавшая о собственной беременности, внезапно родила двойню. Об этом сообщает Dublin Live.

Женщина, работающая менеджером проектов в городе Корк, утверждает, что за несколько месяцев перед родами она прибавила около шести килограммов, но не придала этому значения. Других признаков беременности она не заметила и до последнего момента продолжала принимать противозачаточные средства.

Поводом для визита к врачу стало сильное вагинальное кровотечение. После обследования женщине и ее мужу сообщили, что она беременна и скоро родит двойню или даже тройню. Специалисты не смогли установить точный срок беременности, но предположили, что с момента зачатия могло пройти 7,5 месяца.

Близнецы появились на свет после экстренного кесарева сечения. Мальчиков назвали Тадг и Куан.

Ранее сообщалось, что не подозревавшая о беременности мать двоих детей внезапно родила мальчика. Она обращалась в больницу с жалобами на боли, но врачи прописали ей клизму.