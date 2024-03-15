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09:49, 15 марта 2024Из жизни

Женщина не заметила собственную беременность и внезапно родила двойню

Dublin Live: в Ирландии женщина, не заметившая своей беременности, родила двойню

Фото: Marcel Fagin / Unsplash

Жительница Ирландии, не знавшая о собственной беременности, внезапно родила двойню. Об этом сообщает Dublin Live.

Женщина, работающая менеджером проектов в городе Корк, утверждает, что за несколько месяцев перед родами она прибавила около шести килограммов, но не придала этому значения. Других признаков беременности она не заметила и до последнего момента продолжала принимать противозачаточные средства.

Поводом для визита к врачу стало сильное вагинальное кровотечение. После обследования женщине и ее мужу сообщили, что она беременна и скоро родит двойню или даже тройню. Специалисты не смогли установить точный срок беременности, но предположили, что с момента зачатия могло пройти 7,5 месяца.

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      Олег Парамонов
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