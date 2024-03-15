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16:12, 15 марта 2024Мир

Премьеру Италии посулили дружбу с Трампом

Politico: премьер Италии Мелони — самый близкий к Трампу политик
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, хорошо владея итальянской дипломатической традицией игры за обе стороны, имеет наилучшие возможности для налаживания связей с Дональдом Трампом в случае его победы на президентских выборах в США. Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, вместо того чтобы стать «европейской страшилкой» в ​​стиле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Мелони осталась «внутри палатки», оказывая растущее влияние на политику Европейского союза в течение последних двух лет, несмотря на то, что изначально западные элиты питали сомнения в отношении премьер-министра, который когда-то выражал восхищение фашизмом.

В предверии ноябрьских выборов в США европейские эксперты заявляют, что именно итальянский премьер может стать «наименее токсичным европейским союзником» Трампа в случае его победы. «В Италии она, безусловно, самый близкий к Трампу политик. А на европейском уровне ее правительство будет иметь наилучшие возможности для налаживания связей с администрацией Трампа», — отметил итальянский политолог Марко Дамилано.

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Глава фракции Мелони в Европарламенте Никола Прокаччини, отвечая на вопрос о предпочтительном для них исходе президентских выборов в США, сказал, что они надеются на победу Трампа. «Но очевидно, что Джорджа также является лидером итальянского правительства и у нее очень хорошие отношения с президентом США Джо Байденом», — поспешно добавил он.

Уточняется, что правительство Мелони пытается установить контакт с обоими кандидатами на пост американского лидера, поэтому, если Байден победит на выборах, она вполне может продолжить отношения, которые и Белый дом, и ее собственный офис определяют как «позитивные».

Ранее Байден на прощание поцеловал Мелони в макушку после рабочей встречи в Овальном кабинете. Итальянский премьер спокойно и доброжелательно отреагировала на данный жест.

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      Дарья Балацкая
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