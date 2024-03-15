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17:58, 15 марта 2024Россия

Путин впервые прокомментировал бои на границе

Путин прокомментировал последние атаки ВСУ на приграничные регионы РФ

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ), пытаясь совершить провокации с атаками на приграничных российских регионах, надеются таким образом отвлечь внимание от реального положения дел на линии боевого соприкосновения. Так президент России Владимир Путин впервые прокомментировал бои на границе, его слова приводит РИА Новости.

По словам главы государства, был совершен целый ряд террористических атак с целью выхода и закрепления на российской территории. Всего было четыре попытки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) пересечь границу Белгородской области и одна попытка — пересечь границу Курской области.

Всего в провокациях участвовали 2,5 тысячи украинских военных, 35 танков и около 30 боевых бронемашин. «Везде противник был отброшен, точнее — бежал», — заявил президент.

Ранее в России отреагировали на участившиеся попытки украинских ДРГ пересечь границу. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов отметил, что целью украинских ДРГ было устроить террористические акты в преддверии выборов президента России.

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      Маргарита Миронова
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