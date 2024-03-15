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17:53, 15 марта 2024Россия

Путин заявил о побеге атаковавших Россию бойцов ВСУ с потерями

Путин заявил, что атаковавшие территорию России бойцы ВСУ бежали с потерями
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавшие территорию России, бежали с большими потерями. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза. Видео вступительного слова главы государства опубликовал Telegram-канал Кремля.

Комментируя попытки ВСУ пересечь российско-украинскую границу, Путин заявил, что противник не имел успехов ни на одном из направлений. «Везде отброшен и отошел, а точнее бежал с большими потерями. Среди личного состава около 60 процентов, по бронетехнике — свыше 50 процентов», — сообщил президент.

Путин подчеркнул, что целью этих атак была попытка помешать выборам президента России.

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Ранее Минобороны России отчиталось, что за трое суток с 12 по 14 марта при попытках прорвать границу России ВСУ потеряли более 1,5 тысячи человек, в том числе 500 — безвозвратно. Также уничтожено 18 украинских танков и 23 бронированные машины. В ведомстве подчеркнули, что все атаки диверсантов отражены совместными усилиями подразделений группировки войск «Запад» и пограничных органов Федеральной службы безопасности (ФСБ).

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      Константин Лысяков
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