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15:33, 15 марта 2024Культура

Раскрыт необычный пункт из райдера Леонтьева

Валерий Леонтьев в райдере просил заклеивать окна номера черными пакетами
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Концертный директор Сергей Лавров раскрыл необычный пункт из райдера российского певца Валерия Леонтьева. Его цитирует News.ru.

Продюсер отметил, что артист «никогда не тусовался, никаких банкетов не устраивал». «В лучшем случае мог отужинать с коллективом, но часто ужинал в номере один. Единственная странность в его райдере — он просил заклеивать окна номера черными целлофановым пакетами для мусора — блэкаут-штор тогда еще не было», — вспомнил Лавров.

Он связал просьбу Леонтьева со сменой часовых поясов и необходимостью спать днем. Лавров также подчеркнул, что исполнитель очень скромный человек.

Ранее Валерий Леонтьев отреагировал на слухи о том, что он вернется на сцену только после окончания специальной военной операции на Украине. Артист назвал появившуюся информацию провокацией и заявил, что никогда не декларировал ничего подобного.

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