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12:46, 15 марта 2024Ценности

Раскрыта причина встречи Ким Кардашьян с новой женой Канье Уэста

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Раскрыта причина встречи предпринимательницы Ким Кардашьян с новой женой рэпера Канье Уэста, дизайнером Бьянкой Цензори. Соответствующую информацию публикует Daily Mail.

Известно, что Кардашьян заметили на вечеринке Уэста в Сан-Франциско, где была и новая супруга исполнителя.

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По сообщениям анонимного источника, телезвезда посетила мероприятие, посвященное выходу нового альбома рэпера, ради их общих детей. Знаменитость пришла на вечеринку с шестилетней дочерью Чикаго и четырехлетним сыном Псалмом.

«Конечно, Канье был ей благодарен. С ее стороны это было согласовано. Ким пошла туда не ради Бьянки, но она знала, что модель там будет. Они действительно общаются», — рассказал инсайдер, отметив, что дети Кардашьян и Уэста любят Цензори.

Ранее в марте в телефоне Ким Кардашьян разглядели одно непристойное приложение. Один из юзеров опубликовал скриншот из видео TikTok-блогерши, на котором была запечатлена Кардашьян, держащая в руке телефон с разблокированным экраном.

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      Екатерина Ештокина
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