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16:56, 15 марта 2024Наука и техника

Раскрыто новое последствие длительных космических полетов

Neurology: длительные космические полеты способствуют мигреням

Фото: Malachi Cowie / Unsplash

Астронавты, которые ранее не страдали головными болями, могут испытывать мигрени и длительные головные боли во время длительного космического полета. Результаты исследования, раскрывающие новое последствие долгого пребывания в космосе, опубликованы в журнале Neurology, кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Известно, что в первую неделю астронавты страдают от головных болей. Это происходит потому, что вестибулярная система, влияющая на баланс тела и осанку, должна адаптироваться к конфликту между сигналами, которые она ожидает получить, и фактическими сигналами, которые она получает в отсутствие нормальной гравитации. Однако новая научная работа показала, что головные боли также возникают во время длительного пребывания в невесомости.

В исследовании приняли участие 24 астронавта из Европейского космического агентства, НАСА и Японского агентства аэрокосмических исследований. Они участвовали в экспедициях на Международную космическую станцию ​​на срок до 26 недель с ноября 2011 года по июнь 2018 года.

До начала исследования девять астронавтов сообщили, что за последний год у них никогда не было головных болей, а у троих была головная боль, которая мешала повседневной деятельности. Ни у кого из них не было в анамнезе периодических головных болей и никогда не диагностировалась мигрень. Из общего числа участников 22 астронавта испытали один или несколько эпизодов головной боли. Всего сообщалось о 378 головных болях в полете.

Из общего числа головных болей 170, или 90 процентов, были головными болями напряжения, а 19, или 10 процентов, были мигренями. За три месяца после возвращения на Землю ни у кого из астронавтов не отмечалось головных болей.

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      Александр Еникеев
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