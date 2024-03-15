Разведчик рассказал о единственной подходящей для Украины французской бригаде

Экс-разведчик Риттер: Франция может перебросить на Украину максимум одну бригаду

Франция может быстро отправить на Украину лишь один батальон, усиленный до бригады. Об этом YouTube-каналу The Rock FOXX рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Эксперт объяснил, что подходящее подразделение расквартировано в Румынии в составе миссии НАТО «Орел». В нем числятся 13 основных боевых танков Leclerc и четыре истребителя Rafale.

Риттер отметил, что Париж не сможет перебросить на Украину более мощные силы из-за логистических проблем. Он напомнил, что Франции потребовалось два года мирного времени, чтобы спланировать операцию по развертыванию 12 тысяч солдат для учений НАТО «Орион».

14 марта стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о необходимости отправить французских военных на Украину. «В любом случае, в наступающем году мне придется отправить некоторых ребят в Одессу», — говорил политик еще 21 февраля. Также издание Le Monde сообщило, что идея об отправке французских военных на Украину возникла у руководства Франции летом 2023 года на фоне провала украинского контрнаступления.