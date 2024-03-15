Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:57, 15 марта 2024Интернет и СМИ

Разведчик рассказал о единственной подходящей для Украины французской бригаде

Экс-разведчик Риттер: Франция может перебросить на Украину максимум одну бригаду

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Франция может быстро отправить на Украину лишь один батальон, усиленный до бригады. Об этом YouTube-каналу The Rock FOXX рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Эксперт объяснил, что подходящее подразделение расквартировано в Румынии в составе миссии НАТО «Орел». В нем числятся 13 основных боевых танков Leclerc и четыре истребителя Rafale.

Риттер отметил, что Париж не сможет перебросить на Украину более мощные силы из-за логистических проблем. Он напомнил, что Франции потребовалось два года мирного времени, чтобы спланировать операцию по развертыванию 12 тысяч солдат для учений НАТО «Орион».

14 марта стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о необходимости отправить французских военных на Украину. «В любом случае, в наступающем году мне придется отправить некоторых ребят в Одессу», — говорил политик еще 21 февраля. Также издание Le Monde сообщило, что идея об отправке французских военных на Украину возникла у руководства Франции летом 2023 года на фоне провала украинского контрнаступления.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В России объяснили требование Румынии вернуть золотой запас

      Возможность начала войны в Арктике оценили

      От бывшего дома Мэрилин Монро решили избавиться

      Разведчик рассказал о единственной подходящей для Украины французской бригаде

      Отдыхающая на Бали россиянка рассказала про треш-чаты для «склеивания» девушек

      В США рассказали про «убийственную связку» российской армии

      В Британии рассказали об изоляции Бербок из-за плана по Украине

      Учительница изнасиловала 12-летнего ученика на заднем сиденье машины

      НАСА перенесло запуск лунной миссии Artemis 5

      В Российской армии может появиться новая военно-учетная специальность

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше