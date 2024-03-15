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15:41, 15 марта 2024Культура

Режиссер Бондарчук назвал Чулпан Хаматову удивительной женщиной

Режиссер Бондарчук вспомнил, как Чулпан Хаматова помогла больной девочке
Федор Бондарчук

Федор Бондарчук. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Режиссер Федор Бондарчук назвал актрису Чулпан Хаматову удивительной женщиной и вспомнил, как она помогла незнакомой больной девочке. Слова кинематографиста приводит PROZVEZD.

Бондарчук вспомнил, что однажды ему позвонили на киностудию «Мосфильм» с просьбой помочь ребенку. «Юный представитель от класса сообщил мне, что они все, и ученики, и педагоги, и даже друзья-товарищи во дворе, сделали все, что могли, чтобы спасти своего товарища — девочку Алину, чтобы помочь ей выздороветь», — рассказал он.

Режиссер отметил, что обратился за помощью в перевозке и лечении Алины к Хаматовой, у которой был собственный благотворительный фонд. Девочке требовалась операция по пересадке костного мозга. «Позвонил еще одной потрясающей, удивительной, сотканной из доброты и волшебства женщине — Чулпан Хаматовой. А она просто влетела — как и всегда это делает — в судьбу этой девчонки. Благодаря Чулпаше, Чулпан Наилевне, низкий ей поклон, нам все удалось — Алину перевезли в столицу, прооперировали, и, что самое важное, она выздоровела», — вспомнил Бондарчук.

Ранее о возвращении Хаматовой в Россию высказался заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский.

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      Мария Рюрикова
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