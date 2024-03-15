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12:17, 15 марта 2024Среда обитания

Россиян предупредили об опасности популярных комнатных растений

Монстера и примула оказались опасными для выращивания в доме из-за яда

Фото: Huy Phan / Unsplash

Некоторые популярные комнатные цветы оказались ядовитыми и опасными для выращивания в доме. О возможных рисках предупредили россиян эксперты aif.ru.

Среди токсичных растений специалисты назвали диффенбахию: ее сок ядовит для животных и людей. Опасна также монстера: в ее листьях содержатся вредные вещества, которые при попадании на кожу вызывают ожоги. «Также монстера вытягивает жизненную энергию. В спальне и детской его точно лучше не держать», — добавили эксперты.

Специалисты не советуют держать дома примулу. Цветы разных оттенков лучше держать на даче, так как при цветении в помещении они выделяют токсичные вещества, вызывающие рвоту и головокружение.

Небезопасна и азалия: она содержит андромедотоксин. «Это вещество содержится в цветках, стеблях и максимальной концентрации достигает в листьях растения. Если проглотить небольшой листик, то может возникнуть рвота, поднимется давление и нервная система будет угнетена. Еще цветок является аллергеном», — заключили эксперты.

Ранее комнатные цветы призвали поливать водкой. Напоив водкой аспарангус, можно добиться его активного роста. Алкоголь необходимо добавить в рацион цветка в пропорции две ложки на литр воды. С помощью водки можно также реанимировать фикус.

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      Нина Ташевская
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