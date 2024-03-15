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14:34, 15 марта 2024Забота о себе

Россиянам дали рекомендации по выбору качественной моцареллы

Технолог Чертилина: качественный сыр моцарелла белый и легко разламывается

Фото: Pxhere

Качественная моцарелла должна быть белого цвета и легко разламываться, рассказала главный технолог IL ПАТИО Татьяна Чертилина. В беседе с «Лентой.ру» специалист дала россиянам рекомендации по выбору хорошего сыра.

По словам Чертилиной, прежде всего нужно проверить состав сыра.

Главный компонент моцареллы — коровье молоко, и никаких жиров-заменителей быть не должно. Во-вторых, срок годности. В рассоле сыр хорошего качества сохраняет свои свойства в течение месяца, а если на упаковке указан более длительный срок, значит, есть консерванты

Татьяна Чертилинатехнолог

Также технолог порекомендовала слегка надавить на упаковку: если очертания моцареллы еле заметны в рассоле, это хороший сыр, мягкий и сочный. Если же шарик на ощупь упругий, такой товар лучше не брать: моцарелла будет плотной и не очень вкусной, уточнила она.

Дома после вскрытия упаковки, продолжила Чертилина, можно убедиться в правильности выбора: шарики сыра должны быть белого цвета, при разрезе должно быть видно слоистую структуру и выделение сыворотки, которая обеспечивает сочность сыра. Правильная моцарелла имеет насыщенный сливочно-молочный и слабо-соленый вкус и ее легко разломить руками или вилкой, добавила Чертилина.

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Эксперт напомнила, что в Италии классическая моцарелла готовится из молока буйволиц, однако за пределами страны более распространен привычный для россиян сыр моцарелла Fior di Latte (фиор ди латте), что переводится с итальянского как «молочный цветок». «Его так называют благодаря структуре, которой добиваются при изготовлении сыра. В процессе приготовления сырные волокна вытягивают и формируют многослойную массу из тонких волокон, затем от общей массы отрезают кусочки и делают шарики. Как раз тонкие волокна напоминают цветок при разрезании сыра», — рассказала технолог.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, что жиров в сыре содержится около 50 процентов. Ученый отметил, что слишком много сыра и жирного в рационе может привести к панкреатиту.

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      Александра Лисица
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