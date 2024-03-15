Россияне рассказали о проверках будущего работодателя
Большинство россиян (62 процента) при устройстве на работу проверяют отзывы сотрудников о компании. Об этом со ссылкой на совместное исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» пишут «Известия».
О просмотре доступных в открытых источниках документов будущего работодателя рассказали 51 процент опрошенных. Каждый третий россиянин читает новости о компании, а 30 процентов соискателей спрашивают мнение родственников, друзей, коллег или знакомых об организации.
Ищут информацию о руководителях компании 29 процентов участников опроса, чуть меньше людей (27 процентов) признались, что заглядывают в социальные сети фирмы. При этом женщины оказались более внимательны к страницам компании — 32 процента против 21 процента у мужчин. Оценивают рейтинги организации и ее участие в премиях каждый пятый респондент. Не проверяют потенциального работодателя только 11 процентов граждан.
Заместитель генерального директора «Работа.ру», операционный директор сервисов «СберПодбор» и «Подработка» Александр Ветерков отметил, что перед трудоустройством важно проверить надежность и репутацию работодателя. Он также призвал обращать внимание на наличие у компании необходимых лицензий и других разрешительных документов. «Это поможет избежать возможных юридических проблем в будущем и защитить свои интересы как работника», — подчеркнул эксперт.
В рамках исследования сервисов было опрошено более 3,6 тысячи пользователей из всех регионов России.
Ранее опрос «Работа.ру» показал, что 85 процентов российских бизнесменов переманивали сотрудников из других организаций. О том, что работников удавалось забрать из компаний-конкурентов, рассказали 62 процента респондентов, еще 23 процента из них пополняли штат за счет своих же клиентов и партнеров.