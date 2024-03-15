Россиянин дал порулить гидроциклом сыну и попал в колонию

В Приморье суд приговорил мужчину за смерть ребенка при столкновении катера

В Приморье суд приговорил 41-летнего местного жителя к трем годам в колонии-поселении за то, что он дал 10-летнему сыну порулить гидроциклом и спровоцировал трагедию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Мужчину признали виновным по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта») УК РФ.

По версии следствия, в июле 2023 года отец и сын отдыхали на берегу залива Восток. В какой-то момент они решили покататься на гидроцикле в акватории озера Ливадийское. Осужденный посадил сына перед собой и начал движение. Потом он передал управление гидроциклом ребенку, при этом не обеспечив безопасные скоростной режим и траекторию движения. Во время катания отец отвлекался, поэтому не следил за действиями несовершеннолетнего и допустил столкновение с находящимся без движения катером. В результате подросток получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Карелии суд приговорил 58-летнего уроженца Петрозаводска к четырем с половиной годам колонии-поселения за нарушение правил эксплуатации катера.

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