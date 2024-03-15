Российские молодожены проголосовали прямо в ЗАГСе

В Камчатском крае молодожены проголосовали на выборах президента прямо в ЗАГСе

Молодожены Алексей и Ульяна Ивденко из Камчатского края проголосовали на выборах президента России прямо в ЗАГСе. Об этом стало известно «Российской газете».

Пара пояснила, что хотела принять участие в выборах вместе. Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) им в этом помогла.

В пресс-службе правительства Камчатского края разъяснили, что молодожены прикреплены к разным избирательным участкам, поэтому система ДЭГ стала для них удобным вариантом.

В России наступил первый день трехдневных выборов президента, которые пройдут с 15 по 17 марта.