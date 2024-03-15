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16:06, 15 марта 2024Россия

Российские войска за неделю нанесли 50 групповых ударов в зоне СВО

Минобороны: за неделю ВС России нанесли 50 групповых ударов в зоне СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За неделю российские войска нанесли 50 групповых ударов высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотниками в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что удары наносились по объектам аэродромной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ), цехам, где проводился ремонт вооружения и военной техники, а также складам хранения безэкипажных катеров, беспилотников, арсеналам и базам с горюче-смазочными материалами.

«Все назначенные объекты поражены. Также поражались пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Армия России нанесла групповой удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). Высокоточным оружием был поражен, в частности, завод, выпускавший авиационные двигатели и средства связи.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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