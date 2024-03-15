Швеция решила помочь Украине скутерами

Правительство Швеции поручило отправить Украине водные скутеры береговой охраны

Правительство Швеции поручило отправить Украине водные скутеры, стоящие на вооружении у службы береговой охраны. Об этом заявили в правительственной канцелярии, сообщает ТАСС.

«Правительство решило поручить береговой охране передать водные скутеры Украине. Гидроциклы — это то, что пользуется спросом на Украине, и, по данным береговой охраны, скутеры могут быть немедленно переданы Украине в дар», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Швеция передаст Украине партию из девяти скутеров, которые уже прошли деидентификацию. Используемое шведами оборудование также демонтировано.

Ранее Швеция решила присоединиться к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в третьих странах. Для этого страна хочет выделить 30 миллионов евро. Министерство обороны страны проведет переговоры с чешскими коллегами по этому вопросу.