Силовики вернули обманутой аферистами россиянке более полумиллиона рублей

Полиция вернула 540 тысяч рублей обманутой аферистами красноярской пенсионерке

В Красноярске полицейские вернули 85-летней местной жительнице украденные телефонными мошенниками полмиллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, пожилая женщина обратилась в полицию и рассказала, что мошенники обещали ей 540 тысяч рублей компенсации за использованные лекарства. Эти деньги она должна была получить на свой счет после того, как заплатит страховой взнос и госпошлину.

Силовики установили, что этим занимается некая преступная группа, которая работает за рубежом. Однако правоохранителям в Москве удалось задержать одного из участников банды. Им оказался 31-летний мужчина. При задержании полицейские обнаружили при нем крупную сумму денег, из которых и удалось возместить полную сумму украденных у красноярской пенсионерки денег.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что полиция Томска вернула пенсионерке забытые ей в магазине 1,4 миллиона рублей.