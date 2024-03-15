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11:35, 15 марта 2024Силовые структуры

Силовики вернули обманутой аферистами россиянке более полумиллиона рублей

Полиция вернула 540 тысяч рублей обманутой аферистами красноярской пенсионерке

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Красноярске полицейские вернули 85-летней местной жительнице украденные телефонными мошенниками полмиллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, пожилая женщина обратилась в полицию и рассказала, что мошенники обещали ей 540 тысяч рублей компенсации за использованные лекарства. Эти деньги она должна была получить на свой счет после того, как заплатит страховой взнос и госпошлину.

Силовики установили, что этим занимается некая преступная группа, которая работает за рубежом. Однако правоохранителям в Москве удалось задержать одного из участников банды. Им оказался 31-летний мужчина. При задержании полицейские обнаружили при нем крупную сумму денег, из которых и удалось возместить полную сумму украденных у красноярской пенсионерки денег.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что полиция Томска вернула пенсионерке забытые ей в магазине 1,4 миллиона рублей.

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      Анна Габай
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