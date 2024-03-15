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17:45, 15 марта 2024Интернет и СМИ

Собчак объяснила нежелание Дурова давать интервью

СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак объяснила, с чем, по ее мнению, связано нежелание основателя Telegram и «ВКонтакте», предпринимателя Павла Дурова давать интервью. Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

Один из подписчиков задал ей вопрос, почему никто не может взять интервью у Дурова. «Ему это, наверное, не надо. Я не знаю, чем заинтересовать Дурова. Мне кажется, что люди дают интервью, когда они хотят высказаться. (...) Видимо, Дуров хочет быть low profile (в переводе с английского означает «держаться в тени» — прим. «Ленты.ру»), чтобы его не видели, не слышали», — ответила Собчак.

Телеведущая также назвала интервью с предпринимателем мечтой миллионов.

Ранее Собчак рассказала об общении с бывшим лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Она призналась, что после конфликта с ним на дебатах перед выборами президента России в 2018 году она побоялась с ним встретиться. Политик же, в свою очередь, передал журналистке привет.

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